https://ria.ru/20240619/otravleniya-1954026723.html

Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях

Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях - РИА Новости, 19.06.2024

Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях

Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях едой из доставки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:29

2024-06-19T16:29

2024-06-19T18:00

происшествия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

нижегородская область

москва

анастасия ракова

следственный комитет россии (ск рф)

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949972_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f921e675903e1e43867b7c26fcd65c25.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях едой из доставки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения", — сказали в инстанции.Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль, Карима Норматова.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

нижегородская область

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область, москва, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), казань