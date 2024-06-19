Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях
Суд: следствие просит арестовать 4 фигурантов дела о массовых отравлениях
© Следственный комитет РоссииЗадержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
© Следственный комитет России
Задержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях едой из доставки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения", — сказали в инстанции.
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).
Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль, Карима Норматова.
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