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Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях - РИА Новости, 19.06.2024
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16:29 19.06.2024 (обновлено: 18:00 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/otravleniya-1954026723.html
Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях
Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях - РИА Новости, 19.06.2024
Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях
Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях едой из доставки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:29
2024-06-19T18:00
происшествия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
нижегородская область
москва
анастасия ракова
следственный комитет россии (ск рф)
казань
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях едой из доставки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения", — сказали в инстанции.Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль, Карима Норматова.
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нижегородская область
москва
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происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область, москва, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), казань
Происшествия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Нижегородская область, Москва, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Казань
Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях

Суд: следствие просит арестовать 4 фигурантов дела о массовых отравлениях

© Следственный комитет РоссииЗадержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
Задержанный генеральный директор Кухни на районе Антон Лозин
© Следственный комитет России
Задержанный генеральный директор "Кухни на районе" Антон Лозин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела о массовых отравлениях едой из доставки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения", — сказали в инстанции.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
Вчера, 16:57
Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль, Карима Норматова.
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Вчера, 15:20
 
ПроисшествияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиНижегородская областьМоскваАнастасия РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Казань
 
 
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