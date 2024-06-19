Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест
Суд отправил одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении под домашний арест
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Кухни на районе" ("Локалкитчен") Елену Машкову по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Машковой Елене Алексеевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года", — сказали там.
Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя, который настаивал на отправке обвиняемой в СИЗО.
Кроме того, задержаны генеральный директор компании "Кухня на районе" ("Локалкитчен") Антон Лозин и фактический руководитель компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, также арестован повар Карим Норматов.
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Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
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