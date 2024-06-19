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Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.06.2024
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21:16 19.06.2024 (обновлено: 21:55 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954106165.html
Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест
Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.06.2024
Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Кухни на районе" ("Локалкитчен") Елену Машкову по делу о массовом отравлении РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:16
2024-06-19T21:55
происшествия
москва
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
казань
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Кухни на районе" ("Локалкитчен") Елену Машкову по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Машковой Елене Алексеевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года", — сказали там.Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя, который настаивал на отправке обвиняемой в СИЗО.Кроме того, задержаны генеральный директор компании "Кухня на районе" ("Локалкитчен") Антон Лозин и фактический руководитель компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, также арестован повар Карим Норматов.Массовое заражение ботулизмомВспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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москва
казань
московская область (подмосковье)
нижний новгород
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происшествия, москва, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, казань, здоровье - общество, московская область (подмосковье), нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Казань, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Нижний Новгород, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест

Суд отправил одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Кухни на районе" ("Локалкитчен") Елену Машкову по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Машковой Елене Алексеевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года", — сказали там.
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию
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Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя, который настаивал на отправке обвиняемой в СИЗО.
Кроме того, задержаны генеральный директор компании "Кухня на районе" ("Локалкитчен") Антон Лозин и фактический руководитель компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, также арестован повар Карим Норматов.
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Массовое заражение ботулизмом

Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

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Проголосовали:7481
Вчера, 15:20
Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
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18 июня, 16:21
 
ПроисшествияМоскваМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиКазаньЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Нижний НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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