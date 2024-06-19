https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954106165.html

Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест

Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.06.2024

Обвиняемую по делу о массовом отравлении отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Кухни на районе" ("Локалкитчен") Елену Машкову по делу о массовом отравлении РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:16

2024-06-19T21:16

2024-06-19T21:55

происшествия

москва

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

казань

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Кухни на районе" ("Локалкитчен") Елену Машкову по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Машковой Елене Алексеевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года", — сказали там.Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя, который настаивал на отправке обвиняемой в СИЗО.Кроме того, задержаны генеральный директор компании "Кухня на районе" ("Локалкитчен") Антон Лозин и фактический руководитель компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин, также арестован повар Карим Норматов.Массовое заражение ботулизмомВспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

москва

казань

московская область (подмосковье)

нижний новгород

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происшествия, москва, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, казань, здоровье - общество, московская область (подмосковье), нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)