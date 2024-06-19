https://ria.ru/20240619/otravlenie-1953990627.html

Омбудсмен Москвы взяла на контроль расследование случаев отравления

Омбудсмен Москвы взяла на контроль расследование случаев отравления - РИА Новости, 19.06.2024

Омбудсмен Москвы взяла на контроль расследование случаев отравления

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла на контроль вопросы о расследовании случаев заболевания ботулизмом в столице и состоянии... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:50

2024-06-19T14:50

2024-06-19T14:50

происшествия

москва

нижегородская область

казань

татьяна потяева

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла на контроль вопросы о расследовании случаев заболевания ботулизмом в столице и состоянии пострадавших, сообщила омбудсмен журналистам. Омбудсмен заверила, что все обращения будут обработаны в обязательном порядке, так как зарегистрировано большое число пострадавших с симптомами ботулизма, а многие из них попали в реанимацию. "Обязательно будем работать с прокуратурой, с надзорными инстанциями для выяснения всех причин и последующих действий по отношению к тем, кто такую некачественную продукцию поставил", - сообщила Потяева. Она отметила, что будет контролировать рассмотрение вопроса и следить за состоянием пострадавших, а также какую помощь им оказывают. Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы, с симптомами ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

москва

нижегородская область

казань

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происшествия, москва, нижегородская область, казань, татьяна потяева, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки