https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954097718.html

Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией

Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией - РИА Новости, 19.06.2024

Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией

Российско-ливийские отношения осуществляются с учетом всех международных обязательств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, обвинения США в обратном не... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:09

2024-06-19T20:09

2024-06-19T20:09

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сша

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анна евстигнеева

оон

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ООН, 19 июн - РИА Новости. Российско-ливийские отношения осуществляются с учетом всех международных обязательств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, обвинения США в обратном не рассорят страны, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положениям профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и рассорить нас с нашими партнерами не удастся. Что же касается негативного влияния на ситуацию в Ливии, то никому не сравниться с США и рядом европейских государств после того, что они сотворили со страной и регионом в 2011 году", - сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН по Ливии, ответив таким образом представителю США, обвинившего РФ в нарушении санкционного режима в отношении Ливии. В своем выступлении Евстигнеева также отметила, что РФ встревожена информацией о неких планах внерегиональных игроков по созданию, обучению и оснащению при помощи частных военных компаний ливийских погранотрядов, которые объединяли бы бойцов с запада и востока Ливии. "У нас имеются опасения, что во главу угла здесь ставится вовсе не забота о восстановлении целостности и повышении профессионального уровня ливийской армии, а собственные национальные интересы", - добавила она.

https://ria.ru/20230930/posolstvo-1899577717.html

https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html

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в мире, ливия, сша, россия, анна евстигнеева, оон