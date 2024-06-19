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Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией - РИА Новости, 19.06.2024
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20:09 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954097718.html
Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией
Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией - РИА Новости, 19.06.2024
Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией
Российско-ливийские отношения осуществляются с учетом всех международных обязательств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, обвинения США в обратном не... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:09
2024-06-19T20:09
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анна евстигнеева
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ООН, 19 июн - РИА Новости. Российско-ливийские отношения осуществляются с учетом всех международных обязательств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, обвинения США в обратном не рассорят страны, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положениям профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и рассорить нас с нашими партнерами не удастся. Что же касается негативного влияния на ситуацию в Ливии, то никому не сравниться с США и рядом европейских государств после того, что они сотворили со страной и регионом в 2011 году", - сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН по Ливии, ответив таким образом представителю США, обвинившего РФ в нарушении санкционного режима в отношении Ливии. В своем выступлении Евстигнеева также отметила, что РФ встревожена информацией о неких планах внерегиональных игроков по созданию, обучению и оснащению при помощи частных военных компаний ливийских погранотрядов, которые объединяли бы бойцов с запада и востока Ливии. "У нас имеются опасения, что во главу угла здесь ставится вовсе не забота о восстановлении целостности и повышении профессионального уровня ливийской армии, а собственные национальные интересы", - добавила она.
https://ria.ru/20230930/posolstvo-1899577717.html
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в мире, ливия, сша, россия, анна евстигнеева, оон
В мире, Ливия, США, Россия, Анна Евстигнеева, ООН
Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией

Зампостпреда при ООН Евстигнеева: обвинения США не рассорят Россию с Ливией

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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ООН, 19 июн - РИА Новости. Российско-ливийские отношения осуществляются с учетом всех международных обязательств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, обвинения США в обратном не рассорят страны, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положениям профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и рассорить нас с нашими партнерами не удастся. Что же касается негативного влияния на ситуацию в Ливии, то никому не сравниться с США и рядом европейских государств после того, что они сотворили со страной и регионом в 2011 году", - сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН по Ливии, ответив таким образом представителю США, обвинившего РФ в нарушении санкционного режима в отношении Ливии.
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В своем выступлении Евстигнеева также отметила, что РФ встревожена информацией о неких планах внерегиональных игроков по созданию, обучению и оснащению при помощи частных военных компаний ливийских погранотрядов, которые объединяли бы бойцов с запада и востока Ливии.
"У нас имеются опасения, что во главу угла здесь ставится вовсе не забота о восстановлении целостности и повышении профессионального уровня ливийской армии, а собственные национальные интересы", - добавила она.
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В миреЛивияСШАРоссияАнна ЕвстигнееваООН
 
 
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