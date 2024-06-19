Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией
Зампостпреда при ООН Евстигнеева: обвинения США не рассорят Россию с Ливией
Заседание СБ ООН. Архивное фото
ООН, 19 июн - РИА Новости. Российско-ливийские отношения осуществляются с учетом всех международных обязательств и в соответствии с резолюциями СБ ООН, обвинения США в обратном не рассорят страны, заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Напоминаем, что традиционно дружественное российско-ливийское сотрудничество осуществляется с учетом всех международных обязательств и не противоречит положениям профильных резолюций Совета Безопасности. Сыграть на внутриливийских противоречиях и рассорить нас с нашими партнерами не удастся. Что же касается негативного влияния на ситуацию в Ливии, то никому не сравниться с США и рядом европейских государств после того, что они сотворили со страной и регионом в 2011 году", - сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН по Ливии, ответив таким образом представителю США, обвинившего РФ в нарушении санкционного режима в отношении Ливии.
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В своем выступлении Евстигнеева также отметила, что РФ встревожена информацией о неких планах внерегиональных игроков по созданию, обучению и оснащению при помощи частных военных компаний ливийских погранотрядов, которые объединяли бы бойцов с запада и востока Ливии.
"У нас имеются опасения, что во главу угла здесь ставится вовсе не забота о восстановлении целостности и повышении профессионального уровня ливийской армии, а собственные национальные интересы", - добавила она.