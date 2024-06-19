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Более двух третей канадцев хотят отставки Трюдо, показал опрос
Более двух третей канадцев хотят отставки Трюдо, показал опрос - РИА Новости, 19.06.2024
Более двух третей канадцев хотят отставки Трюдо, показал опрос
Более двух третей канадцев хотят отставки премьер-министра страны Джастина Трюдо, передает портал Global News со ссылкой на опрос Ipsos. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:32
2024-06-19T21:32
2024-06-19T21:32
в мире
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Более двух третей канадцев хотят отставки премьер-министра страны Джастина Трюдо, передает портал Global News со ссылкой на опрос Ipsos. "Опрос показывает, что 68 процентов канадцев хотят отставки Трюдо", - сообщает портал. Опрос поводили 12-14 июня среди 1001 канадца, информация о погрешности не приводится. 75 процентов респондентов не стали бы голосовать за партию Трюдо, если бы выборы проводились в ближайшее время, только 25 процентов готовы отдать предпочтение либералам, уточняется в сообщении.
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в мире, джастин трюдо
Более двух третей канадцев хотят отставки Трюдо, показал опрос
Global News: 68% канадцев хотят отставки премьера Трюдо