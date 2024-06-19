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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:38

2024-06-19T19:38

2024-06-19T19:38

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. "Внимание! Город Белгород, Белгородский райо , город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Об отбое ракетной опасности жителей оповестили спустя примерно семь минут после ее объявления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность