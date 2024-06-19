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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/opasnost-1954090574.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:38
2024-06-19T19:38
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. "Внимание! Город Белгород, Белгородский райо , город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Об отбое ракетной опасности жителей оповестили спустя примерно семь минут после ее объявления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области.
"Внимание! Город Белгород, Белгородский райо , город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Об отбое ракетной опасности жителей оповестили спустя примерно семь минут после ее объявления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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