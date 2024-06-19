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В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024
В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:25
2024-06-19T19:25
2024-06-19T19:29
белгород
шебекинский район
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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Белгород, Шебекинский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах объявили ракетную опасность