https://ria.ru/20240619/opasnost-1954088080.html

В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024

В Белгороде и Шебекинском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:25

2024-06-19T19:25

2024-06-19T19:29

белгород

шебекинский район

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

белгород

шебекинский район

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, шебекинский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район