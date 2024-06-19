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В Шебекино и Грайвороне отменили сигнал ракетной опасности
В Шебекино и Грайвороне отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 19.06.2024
В Шебекино и Грайвороне отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, Грайвороне и Шебекино, сообщило в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:53
2024-06-19T16:53
2024-06-19T16:53
специальная военная операция на украине
шебекино
грайворон
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, Грайвороне и Шебекино, сообщило в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Шебекинский городской округ, Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, грайворон, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Грайворон, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Шебекино и Грайвороне отменили сигнал ракетной опасности
МЧС: в Белгороде, Шебекино и Грайвороне отменили сигнал ракетной опасности