https://ria.ru/20240619/opasnost-1954016903.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:53

2024-06-19T15:53

2024-06-19T16:03

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.Кроме того, как сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода, ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков