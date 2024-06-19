https://ria.ru/20240619/opasnost-1953979393.html

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 19.06.2024

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

В ГУМЧС России по Курской области сообщили о запуске сигнала ракетной опасности на всей территории региона и призвали людей пройти в укрытия. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:21

2024-06-19T14:21

2024-06-19T14:25

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. В ГУМЧС России по Курской области сообщили о запуске сигнала ракетной опасности на всей территории региона и призвали людей пройти в укрытия."Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие", — говорится в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность