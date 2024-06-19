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В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 19.06.2024
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
В ГУМЧС России по Курской области сообщили о запуске сигнала ракетной опасности на всей территории региона и призвали людей пройти в укрытия. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:21
2024-06-19T14:21
2024-06-19T14:25
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. В ГУМЧС России по Курской области сообщили о запуске сигнала ракетной опасности на всей территории региона и призвали людей пройти в укрытия."Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие", — говорится в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
МЧС: в Курской области запустили сигнал ракетной опасности