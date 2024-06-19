https://ria.ru/20240619/opasnost-1953862252.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.06.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области спустя 17 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:58

2024-06-19T08:58

2024-06-19T08:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области спустя 17 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность на всей территории Белгородской области была объявлена в 8.31 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность