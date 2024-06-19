МИД призвал ОБСЕ обратить внимание на борьбу с русским языком в Одессе
Захарова призвала ОБСЕ обратить внимание на скандал с русским языком в Одессе
© Соцсети Бизнес-мероприятие в Одессе, на котором произошел языковой скандал
© Соцсети
Бизнес-мероприятие в Одессе, на котором произошел языковой скандал
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для СМИ призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратить внимание на обещанную властями на Украине "жесткую реакцию" на ситуацию с использованием русского языка в Одессе.
На брифинге для СМИ Захарова напомнила об инциденте, произошедшем на "вечере нетворкинга" в Одессе. Она обратила внимание на то, что зрители поддержали русскоязычного выступавшего, которому пытались помешать провокаторы с требованиями перейти на украинский. Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь пообещал "жесткую реакцию" организаторам бизнес-мероприятия в Одессе.
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"Где ОБСЕ, мне интересно? Где вся эта правочеловеческая камарилья в ОБСЕ, которая получает деньги, колоссальные зарплаты только за то, что они должны пропагандировать? Свободу слова защищать, национальные меньшинства, заботиться о языковом многообразии. Где все те, которые называют себя в ОБСЕ защитниками прав человека?" - сказала Захарова, напомнив, что Украина входит в организацию.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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