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Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 19.06.2024 (обновлено: 12:34 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obyazatelstva-1953919414.html
Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России
Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России
Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:14
2024-06-19T12:34
специальная военная операция на украине
россия
f-16
владимир путин
сша
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
в мире
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по территории России."Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240619/kndr-1953929864.html
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россия, f-16, владимир путин, сша, кндр (северная корея), визит путина в кндр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, F-16, Владимир Путин, США, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР, В мире
Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России

Путин назвал поставки F-16 для ударов по России грубым нарушением обязательств

© Public domainF-16 с ракетами
F-16 с ракетами
© Public domain
F-16 с ракетами. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.
В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по территории России.
"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Россия и КНДР не приемлют языка шантажа и диктата, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияF-16Владимир ПутинСШАКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДРВ мире
 
 
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