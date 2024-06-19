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Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России
Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России
Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:14
2024-06-19T12:14
2024-06-19T12:34
специальная военная операция на украине
россия
f-16
владимир путин
сша
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по территории России."Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240619/kndr-1953929864.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России
Путин назвал поставки F-16 для ударов по России грубым нарушением обязательств