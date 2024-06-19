https://ria.ru/20240619/obyazatelstva-1953919414.html

Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России

Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России - РИА Новости, 19.06.2024

Путин прокомментировал поставки Киеву западной техники для ударов по России

Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:14

2024-06-19T12:14

2024-06-19T12:34

специальная военная операция на украине

россия

f-16

владимир путин

сша

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

в мире

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Заявления Запада о поставках вооружения для ударов по российской территории являются нарушением взятых на себя западными странами международных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по территории России."Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953929864.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, f-16, владимир путин, сша, кндр (северная корея), визит путина в кндр, в мире