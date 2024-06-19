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Суд отпустил под домашний арест второго обвиняемого по делу об отравлении - РИА Новости, 19.06.2024
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21:46 19.06.2024 (обновлено: 21:59 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obvinyaemyy-1954109129.html
Суд отпустил под домашний арест второго обвиняемого по делу об отравлении
Суд отпустил под домашний арест второго обвиняемого по делу об отравлении - РИА Новости, 19.06.2024
Суд отпустил под домашний арест второго обвиняемого по делу об отравлении
Замоскворецкий суд Москвы отказался арестовать коммерческого директора фирмы-производителя фасоли Владимира Шина, обвиняемого в массовом отравлении людей,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:46
2024-06-19T21:59
происшествия
нижегородская область
казань
москва
анастасия ракова
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался арестовать коммерческого директора фирмы-производителя фасоли Владимира Шина, обвиняемого в массовом отравлении людей, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда в ходатайстве органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано. Суд постановил избрать Шину Владимиру Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа 2024 года", - сказали в суде.Ранее аналогичное решение суд принял в отношении руководителя отдела качества "Кухни на районе" Елены Машковой. А вот готовившего фасоль повара Карима Норматова отправил в СИЗО.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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происшествия, нижегородская область, казань, москва, анастасия ракова , массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Нижегородская область, Казань, Москва, Анастасия Ракова , Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Суд отпустил под домашний арест второго обвиняемого по делу об отравлении

Суд отпустил под домашний арест 2 обвиняемого по делу о массовом отравлении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался арестовать коммерческого директора фирмы-производителя фасоли Владимира Шина, обвиняемого в массовом отравлении людей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда в ходатайстве органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано. Суд постановил избрать Шину Владимиру Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа 2024 года", - сказали в суде.
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Ранее аналогичное решение суд принял в отношении руководителя отдела качества "Кухни на районе" Елены Машковой. А вот готовившего фасоль повара Карима Норматова отправил в СИЗО.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Вчера, 16:57
 
ПроисшествияНижегородская областьКазаньМоскваАнастасия РаковаМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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