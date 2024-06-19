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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:29 19.06.2024 (обновлено: 02:41 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obstrely-1953835526.html
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 122 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:29
2024-06-19T02:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 19 июня - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 122 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел - на Горловском направлении. Два обстрела на Докучаевском направлении, один обстрел на Волновахском направлении", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о ранении четырёх мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
https://ria.ru/20240618/gibel-1953830747.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 боеприпаса

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июня - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 122 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Сорок три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девятнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать один обстрел - на Горловском направлении. Два обстрела на Докучаевском направлении, один обстрел на Волновахском направлении", - сообщает представительство.
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Согласно представительству, поступили сведения о ранении четырёх мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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