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При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obstrel-1954115873.html
При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за прямого попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину доставили в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:26
2024-06-19T22:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за прямого попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Березовка Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате прямого прилета боеприпаса на территории частного домовладения повреждены надворные постройки, в жилом доме выбиты окна, посечены кровля и фасад. Пострадала мирная жительница - женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - написал он. Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница

Гладков: при обстреле ВСУ Березовки Белгородской области пострадала жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за прямого попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Березовка Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате прямого прилета боеприпаса на территории частного домовладения повреждены надворные постройки, в жилом доме выбиты окна, посечены кровля и фасад. Пострадала мирная жительница - женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - написал он.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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