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При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле Березовки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала из-за прямого попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину доставили в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:26

2024-06-19T22:26

2024-06-19T22:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за прямого попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Березовка Борисовского района подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате прямого прилета боеприпаса на территории частного домовладения повреждены надворные постройки, в жилом доме выбиты окна, посечены кровля и фасад. Пострадала мирная жительница - женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - написал он. Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия