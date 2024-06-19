https://ria.ru/20240619/obstrel-1954115637.html

При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал

При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал

Пострадавших от атаки украинских войск на город Энергодар нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:23

2024-06-19T22:23

2024-06-19T22:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

энергодар

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077744_0:187:3250:2015_1920x0_80_0_0_64e3b7a248adc5af5af690a7a29852f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших от атаки украинских войск на город Энергодар нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию "Луч". Позже электричество вернули. Город запитали от находящейся рядом Запорожской АЭС."Бригады предприятия "Таврия-Энерго" проводят аварийные переподключения абонентов, частично электроснабжение восстановлено в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."Сохраняется угроза повторных атак", - добавил губернатор Запорожской области.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, энергодар, происшествия