https://ria.ru/20240619/obstrel-1954115637.html
При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал
При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал
Пострадавших от атаки украинских войск на город Энергодар нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:23
2024-06-19T22:23
2024-06-19T22:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших от атаки украинских войск на город Энергодар нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию "Луч". Позже электричество вернули. Город запитали от находящейся рядом Запорожской АЭС."Бригады предприятия "Таврия-Энерго" проводят аварийные переподключения абонентов, частично электроснабжение восстановлено в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале."Сохраняется угроза повторных атак", - добавил губернатор Запорожской области.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
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вооруженные силы украины, энергодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Происшествия
При украинском обстреле Энергодара никто не пострадал
Балицкий: при обстреле Энергодара ВСУ никто не пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости.
Пострадавших от атаки украинских войск на город Энергодар нет, сообщил губернатор
Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников на подстанцию "Луч". Позже электричество вернули. Город запитали от находящейся рядом Запорожской АЭС.
"Бригады предприятия "Таврия-Энерго" проводят аварийные переподключения абонентов, частично электроснабжение восстановлено в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка. Пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
"Сохраняется угроза повторных атак", - добавил губернатор Запорожской области.
Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.