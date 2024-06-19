https://ria.ru/20240619/obstrel-1954105889.html
Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела
Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела - РИА Новости, 19.06.2024
Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела
Украинские войска ведут артобстрел города Энергодара, сообщают власти города и призывают жителей оставаться в безопасных местах. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:10
2024-06-19T21:10
2024-06-19T21:13
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города Энергодара, сообщают власти города и призывают жителей оставаться в безопасных местах."ВСУ ведут артобстрел Энергодара. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела
ВСУ обстреливают Энергодар, власти призвали жителей укрыться в безопасности