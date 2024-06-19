https://ria.ru/20240619/obstrel-1954105889.html

Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела

Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела - РИА Новости, 19.06.2024

Власти Энергодара призвали жителей оставаться в безопасности из-за обстрела

Украинские войска ведут артобстрел города Энергодара, сообщают власти города и призывают жителей оставаться в безопасных местах. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:10

2024-06-19T21:10

2024-06-19T21:13

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409426_0:322:2866:1934_1920x0_80_0_0_71bfc5823d7d7db4c7837ffc0f56ffcb.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел города Энергодара, сообщают власти города и призывают жителей оставаться в безопасных местах."ВСУ ведут артобстрел Энергодара. Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия