Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 19.06.2024 (обновлено: 20:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obstrel-1954093193.html
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:50
2024-06-19T20:08
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков написал в своем Telegram-канале, что под повторной атакой ВСУ оказались несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе."В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго - осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Также в городе Грайворон, по данным губернатора, различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и одна пассажирская "Газель".Глава региона сообщил, что обстреляны также села Безымено и Новостроевка-Первая. По его информации, их жители не пострадали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грайворон, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека

Гладков: при обстреле ВСУ Грайворона Белгородской области пострадали 2 человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков написал в своем Telegram-канале, что под повторной атакой ВСУ оказались несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго - осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Также в городе Грайворон, по данным губернатора, различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и одна пассажирская "Газель".
Глава региона сообщил, что обстреляны также села Безымено и Новостроевка-Первая. По его информации, их жители не пострадали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала