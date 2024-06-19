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При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:50
2024-06-19T19:50
2024-06-19T20:08
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков написал в своем Telegram-канале, что под повторной атакой ВСУ оказались несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе."В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго - осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Также в городе Грайворон, по данным губернатора, различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и одна пассажирская "Газель".Глава региона сообщил, что обстреляны также села Безымено и Новостроевка-Первая. По его информации, их жители не пострадали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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грайворон, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Грайворона пострадали два человека
Гладков: при обстреле ВСУ Грайворона Белгородской области пострадали 2 человека