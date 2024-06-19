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При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек
Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:52
2024-06-19T14:52
2024-06-19T14:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Атака дрона совершена около десяти утра. "По предварительным данным, пострадал местный житель 1957 года рождения – он получил осколочные ранения и доставлен в медицинское учреждение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По словам, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек
Балицкий: при обстреле ВСУ Новофедоровки Запорожской области пострадал человек