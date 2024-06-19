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При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obstrel-1953992217.html
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек
Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:52
2024-06-19T14:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Атака дрона совершена около десяти утра. "По предварительным данным, пострадал местный житель 1957 года рождения – он получил осколочные ранения и доставлен в медицинское учреждение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По словам, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек

Балицкий: при обстреле ВСУ Новофедоровки Запорожской области пострадал человек

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Атака дрона совершена около десяти утра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"По предварительным данным, пострадал местный житель 1957 года рождения – он получил осколочные ранения и доставлен в медицинское учреждение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам, на месте работают оперативные службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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