https://ria.ru/20240619/obstrel-1953992217.html

При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек

При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле Запорожской области пострадал человек

Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:52

2024-06-19T14:52

2024-06-19T14:52

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал село Новофедоровка Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Атака дрона совершена около десяти утра. "По предварительным данным, пострадал местный житель 1957 года рождения – он получил осколочные ранения и доставлен в медицинское учреждение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По словам, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

запорожская область

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2024

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запорожская область, евгений балицкий, происшествия