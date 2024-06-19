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При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obstrel-1953985997.html
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома
Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:40
2024-06-19T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
первомайск
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин. Ранее он заявил о "прилетах" со стороны ВСУ. "Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей. Предварительно известно о том, что в результате обстрела пострадало остекление административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов", - написал Колягин в Telegram-канале. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, вооруженные силы украины, первомайск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Первомайск
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома

Колягин: при обстреле ВСУ Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин.
Ранее он заявил о "прилетах" со стороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей. Предварительно известно о том, что в результате обстрела пострадало остекление административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов", - написал Колягин в Telegram-канале.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныПервомайск
 
 
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