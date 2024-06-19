https://ria.ru/20240619/obstrel-1953985997.html

При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома

При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома

Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:40

2024-06-19T14:40

2024-06-19T14:40

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

первомайск

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин. Ранее он заявил о "прилетах" со стороны ВСУ. "Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей. Предварительно известно о том, что в результате обстрела пострадало остекление административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов", - написал Колягин в Telegram-канале. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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происшествия, вооруженные силы украины, первомайск