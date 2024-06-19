https://ria.ru/20240619/obstrel-1953985997.html
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома
Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:40
2024-06-19T14:40
2024-06-19T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
первомайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Административные здания и жилые дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин. Ранее он заявил о "прилетах" со стороны ВСУ. "Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей. Предварительно известно о том, что в результате обстрела пострадало остекление административных учреждений, учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов", - написал Колягин в Telegram-канале. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, первомайск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Первомайск
При украинском обстреле Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома
Колягин: при обстреле ВСУ Первомайска в ЛНР получили повреждения жилые дома