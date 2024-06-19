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ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
Населенный пункт Первомайск подвергся обстрелу ВСУ, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:47
2024-06-19T13:47
2024-06-19T13:48
специальная военная операция на украине
первомайск
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Населенный пункт Первомайск подвергся обстрелу ВСУ, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в Telegram-канале. "В город прилёты. Информация уточняется", - написал он.
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первомайск, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Происшествия, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
Мэр Колягин: ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР