https://ria.ru/20240619/obstrel-1953959418.html
При обстреле Донецка пострадала девушка
При обстреле Донецка пострадала девушка - РИА Новости, 19.06.2024
При обстреле Донецка пострадала девушка
Семнадцатилетняя девушка ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:57
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка ранена в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Вражеские формирования Украины нанесли серию ударов в направлении Петровского района. В результате одного из них получила ранение девушка 2007 года рождения", - написал Кулемзин. Украинские войска в среду выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
петровский район
донецк
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При обстреле Донецка пострадала девушка
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района пострадала девушка