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Украинские войска семь раз обстреляли Донецк за полтора часа
Украинские войска семь раз обстреляли Донецк за полтора часа - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские войска семь раз обстреляли Донецк за полтора часа
Украинские силы за полтора часа семь раз обстреляли районы Донецка, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:23
2024-06-19T13:23
2024-06-19T13:23
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские силы за полтора часа семь раз обстреляли районы Донецка, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 11:20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 11:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 12.10 до 12.30 было выпущено еще десять снарядов по Петровскому району города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
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донецк, петровский район, происшествия, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Происшествия, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска семь раз обстреляли Донецк за полтора часа
Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа семь раз обстреляли районы Донецка
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости.
Украинские силы за полтора часа семь раз обстреляли районы Донецка, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 11:20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 11:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что с 12.10 до 12.30 было выпущено еще десять снарядов по Петровскому району города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.