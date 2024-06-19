https://ria.ru/20240619/obse-1953905588.html

Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024

Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:32

2024-06-19T11:32

2024-06-19T11:35

россия

обсе

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Не сомневаюсь, что Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ. Соответствующий вопрос с разработкой проектов постановлений уже поднимался в феврале в обеих палатах Федерального Собрания", - сказал он РИА Новости.Он отметил, что тогда обсуждение было отложено."Но сегодня после очередных антироссийских выпадов и невыдачи виз для участия депутатов и сенаторов в сессии Ассамблеи в Румынии решение назревает вполне определенное", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, обсе, госдума рф, леонид слуцкий (политик), политика