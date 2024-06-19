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Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
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11:32 19.06.2024 (обновлено: 11:35 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/obse-1953905588.html
Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ
Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ
Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:32
2024-06-19T11:35
россия
обсе
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Не сомневаюсь, что Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ. Соответствующий вопрос с разработкой проектов постановлений уже поднимался в феврале в обеих палатах Федерального Собрания", - сказал он РИА Новости.Он отметил, что тогда обсуждение было отложено."Но сегодня после очередных антироссийских выпадов и невыдачи виз для участия депутатов и сенаторов в сессии Ассамблеи в Румынии решение назревает вполне определенное", - добавил депутат.
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россия, обсе, госдума рф, леонид слуцкий (политик), политика
Россия, ОБСЕ, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Политика
Слуцкий выступил за приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Слуцкий: ГД выступит за приостановку участия делегации России в работе ПА ОБСЕ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Не сомневаюсь, что Госдума будет выступать за приостановку участия постоянной делегации России в деятельности ПА ОБСЕ. Соответствующий вопрос с разработкой проектов постановлений уже поднимался в феврале в обеих палатах Федерального Собрания", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что тогда обсуждение было отложено.
"Но сегодня после очередных антироссийских выпадов и невыдачи виз для участия депутатов и сенаторов в сессии Ассамблеи в Румынии решение назревает вполне определенное", - добавил депутат.
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РоссияОБСЕГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Политика
 
 
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