https://ria.ru/20240619/nepogoda-1954271970.html
Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды
Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 20.06.2024
Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды
Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-19T21:40
2024-06-19T21:40
2024-06-20T15:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание экстремальными условиями. "Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило о грозе, граде и сильном дожде с порывами ветра до 23 метров в секунду, а также о возможных смерчах в четверг в Москве.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_219b34aa149e35e0b308b439e4078fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России