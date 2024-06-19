https://ria.ru/20240619/nepogoda-1954271970.html

Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды

Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 20.06.2024

Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды

Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-19T21:40

2024-06-19T21:40

2024-06-20T15:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание экстремальными условиями. "Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило о грозе, граде и сильном дожде с порывами ветра до 23 метров в секунду, а также о возможных смерчах в четверг в Москве.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

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Алёна Пава

общество, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии