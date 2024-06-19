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Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 20.06.2024
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21:40 19.06.2024 (обновлено: 15:22 20.06.2024)
https://ria.ru/20240619/nepogoda-1954271970.html
Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды
Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды - РИА Новости, 20.06.2024
Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды
Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-19T21:40
2024-06-20T15:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание экстремальными условиями. "Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило о грозе, граде и сильном дожде с порывами ветра до 23 метров в секунду, а также о возможных смерчах в четверг в Москве.
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общество, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России

Собянин призвал москвичей быть аккуратными из-за прогнозируемой непогоды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей быть внимательными и аккуратными в четверг из-за прогнозируемой непогоды, отметив, что будет очередное испытание экстремальными условиями.
"Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее ГУ МЧС по Москве предупредило о грозе, граде и сильном дожде с порывами ветра до 23 метров в секунду, а также о возможных смерчах в четверг в Москве.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Москвичей предупредили о грозе в понедельник
16 июня, 20:46
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Экология в России
 
 
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