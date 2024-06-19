https://ria.ru/20240619/nauka-1952922337.html

В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров

В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров - РИА Новости, 19.06.2024

В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров

Самоактивирующийся огнетушитель, заполненный углекислым газом в водной оболочке, разработали ученые ТПУ. По их словам, новое устройство противодействует пламени РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T03:00

2024-06-19T03:00

2024-06-19T03:00

наука

наука

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томский политехнический университет

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пожар

томск

университетская наука

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самоактивирующийся огнетушитель, заполненный углекислым газом в водной оболочке, разработали ученые ТПУ. По их словам, новое устройство противодействует пламени за счет ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы, и может стать экологичной и эффективной альтернативой существующим методам борьбы с возгораниями. Результаты исследования представлены в Gas Science and Engineering.Сегодня для тушения возгораний используются так называемые снарядные устройства, которые выбрасывают снаряд с огнетушащими веществами на источник пожара. Как пояснили специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), используемые в таких системах соединения являются токсичными для живых существ, а также наносят большой ущерб объектам, окружающим источник возгорания, вне зависимости от материала изготовления.Перспективным "наполнением" для огнетушителей могут выступить газовые гидраты – соединения из газа в ледяной и водной оболочке, пояснили в вузе. Они образуют пену в водных растворах, что ускоряет подавление возгораний, не несут негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека и обладают низкой стоимостью, подчеркнули специалисты.Коллектив ученых ТПУ разработал самостоятельно активирующееся устройство с газовым гидратом на основе углекислого газа, полученного при сжигании традиционных топлив на тепловых станциях, и протестировали прототип в различных условиях: при горении древесины, ПВХ-панелей, линолеума, кабельной продукции, масел, спиртов и горючих жидкостей."Для этого "упакованную" гидратную массу с долей гидрата от 35 до 75 граммов помещали в очаг возгорания. В момент срабатывания "огнетушителя" горение пламени прекращается за счет ударной волны, возникающей при взрыве гидрата. Ледяная оболочка самого гидрата при этом снижает температуру в очаге пожара, а инертный газ вытесняет кислород из зоны горения", — рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Никита Шлегель.Специалист объяснил, что для изготовления устройства использовались поверхностно-активные вещества, огнетушащий состав, пенообразователь и полисорбат."Эксперименты показали, что время срабатывания огнетушителя можно регулировать, варьируя такие параметры, как масса гидрата и объем свободного пространства в огнетушителе, количество добавляемой воды и вид механического воздействия на огнетушитель (удар на сам огнетушитель или его соударение с другими предметами). Например, для увеличения скорости реакции можно добавить к гидрату от 25 до 75 мл воды. В некоторых случаях это позволило в 9 раз ускорить срабатывание огнетушителя. А механическое воздействие на огнетушитель снизило время его срабатывания на 20 секунд", — рассказал ученый.Специалист пояснил, что очаги возгорания могут "обстреливаться" самоактивирующимися снарядами для тушения. В зависимости от площади пожара может потребоваться разное количество устройств.Работа выполнена лабораторией тепломассопереноса Томского политехнического университета при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20240214/nauka-1927100610.html

https://ria.ru/20240402/nauka-1937150378.html

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наука, россия, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, пожар, томск, университетская наука