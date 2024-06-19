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В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров - РИА Новости, 19.06.2024
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Наука
 
03:00 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/nauka-1952922337.html
В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров
В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров - РИА Новости, 19.06.2024
В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров
Самоактивирующийся огнетушитель, заполненный углекислым газом в водной оболочке, разработали ученые ТПУ. По их словам, новое устройство противодействует пламени РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T03:00
2024-06-19T03:00
наука
наука
россия
томский политехнический университет
навигатор абитуриента
пожар
томск
университетская наука
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самоактивирующийся огнетушитель, заполненный углекислым газом в водной оболочке, разработали ученые ТПУ. По их словам, новое устройство противодействует пламени за счет ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы, и может стать экологичной и эффективной альтернативой существующим методам борьбы с возгораниями. Результаты исследования представлены в Gas Science and Engineering.Сегодня для тушения возгораний используются так называемые снарядные устройства, которые выбрасывают снаряд с огнетушащими веществами на источник пожара. Как пояснили специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), используемые в таких системах соединения являются токсичными для живых существ, а также наносят большой ущерб объектам, окружающим источник возгорания, вне зависимости от материала изготовления.Перспективным "наполнением" для огнетушителей могут выступить газовые гидраты – соединения из газа в ледяной и водной оболочке, пояснили в вузе. Они образуют пену в водных растворах, что ускоряет подавление возгораний, не несут негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека и обладают низкой стоимостью, подчеркнули специалисты.Коллектив ученых ТПУ разработал самостоятельно активирующееся устройство с газовым гидратом на основе углекислого газа, полученного при сжигании традиционных топлив на тепловых станциях, и протестировали прототип в различных условиях: при горении древесины, ПВХ-панелей, линолеума, кабельной продукции, масел, спиртов и горючих жидкостей."Для этого "упакованную" гидратную массу с долей гидрата от 35 до 75 граммов помещали в очаг возгорания. В момент срабатывания "огнетушителя" горение пламени прекращается за счет ударной волны, возникающей при взрыве гидрата. Ледяная оболочка самого гидрата при этом снижает температуру в очаге пожара, а инертный газ вытесняет кислород из зоны горения", — рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Никита Шлегель.Специалист объяснил, что для изготовления устройства использовались поверхностно-активные вещества, огнетушащий состав, пенообразователь и полисорбат."Эксперименты показали, что время срабатывания огнетушителя можно регулировать, варьируя такие параметры, как масса гидрата и объем свободного пространства в огнетушителе, количество добавляемой воды и вид механического воздействия на огнетушитель (удар на сам огнетушитель или его соударение с другими предметами). Например, для увеличения скорости реакции можно добавить к гидрату от 25 до 75 мл воды. В некоторых случаях это позволило в 9 раз ускорить срабатывание огнетушителя. А механическое воздействие на огнетушитель снизило время его срабатывания на 20 секунд", — рассказал ученый.Специалист пояснил, что очаги возгорания могут "обстреливаться" самоактивирующимися снарядами для тушения. В зависимости от площади пожара может потребоваться разное количество устройств.Работа выполнена лабораторией тепломассопереноса Томского политехнического университета при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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наука, россия, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, пожар, томск, университетская наука
Наука, Наука, Россия, Томский политехнический университет, Навигатор абитуриента, Пожар, Томск, Университетская наука

В России предложили использовать выхлопные газы для тушения пожаров

© Фото : пресс-служба Томского политехаПроцесс синтеза газового гидрата
Процесс синтеза газового гидрата - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Томского политеха
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самоактивирующийся огнетушитель, заполненный углекислым газом в водной оболочке, разработали ученые ТПУ. По их словам, новое устройство противодействует пламени за счет ударной волны, возникающей при взрыве гидратной системы, и может стать экологичной и эффективной альтернативой существующим методам борьбы с возгораниями. Результаты исследования представлены в Gas Science and Engineering.
Сегодня для тушения возгораний используются так называемые снарядные устройства, которые выбрасывают снаряд с огнетушащими веществами на источник пожара. Как пояснили специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), используемые в таких системах соединения являются токсичными для живых существ, а также наносят большой ущерб объектам, окружающим источник возгорания, вне зависимости от материала изготовления.
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Перспективным "наполнением" для огнетушителей могут выступить газовые гидраты – соединения из газа в ледяной и водной оболочке, пояснили в вузе. Они образуют пену в водных растворах, что ускоряет подавление возгораний, не несут негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека и обладают низкой стоимостью, подчеркнули специалисты.
Коллектив ученых ТПУ разработал самостоятельно активирующееся устройство с газовым гидратом на основе углекислого газа, полученного при сжигании традиционных топлив на тепловых станциях, и протестировали прототип в различных условиях: при горении древесины, ПВХ-панелей, линолеума, кабельной продукции, масел, спиртов и горючих жидкостей.
«
"Для этого "упакованную" гидратную массу с долей гидрата от 35 до 75 граммов помещали в очаг возгорания. В момент срабатывания "огнетушителя" горение пламени прекращается за счет ударной волны, возникающей при взрыве гидрата. Ледяная оболочка самого гидрата при этом снижает температуру в очаге пожара, а инертный газ вытесняет кислород из зоны горения", рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Никита Шлегель.
© Фото : пресс-служба Томского политехаОбразец газового гидрата CO2
Образец газового гидрата CO2
Образец газового гидрата CO2
© Фото : пресс-служба Томского политеха
1 из 2
© Фото : пресс-служба Томского политехаИнженер лаборатории тепломассопереноса ТПУ Кирилл Виногродский за установкой по производству газовых гидратов
Инженер лаборатории тепломассопереноса ТПУ Кирилл Виногродский за установкой по производству газовых гидратов
Инженер лаборатории тепломассопереноса ТПУ Кирилл Виногродский за установкой по производству газовых гидратов
© Фото : пресс-служба Томского политеха
2 из 2
Образец газового гидрата CO2
© Фото : пресс-служба Томского политеха
1 из 2
Инженер лаборатории тепломассопереноса ТПУ Кирилл Виногродский за установкой по производству газовых гидратов
© Фото : пресс-служба Томского политеха
2 из 2
Специалист объяснил, что для изготовления устройства использовались поверхностно-активные вещества, огнетушащий состав, пенообразователь и полисорбат.
"Эксперименты показали, что время срабатывания огнетушителя можно регулировать, варьируя такие параметры, как масса гидрата и объем свободного пространства в огнетушителе, количество добавляемой воды и вид механического воздействия на огнетушитель (удар на сам огнетушитель или его соударение с другими предметами). Например, для увеличения скорости реакции можно добавить к гидрату от 25 до 75 мл воды. В некоторых случаях это позволило в 9 раз ускорить срабатывание огнетушителя. А механическое воздействие на огнетушитель снизило время его срабатывания на 20 секунд", — рассказал ученый.
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Специалист пояснил, что очаги возгорания могут "обстреливаться" самоактивирующимися снарядами для тушения. В зависимости от площади пожара может потребоваться разное количество устройств.
Работа выполнена лабораторией тепломассопереноса Томского политехнического университета при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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