https://ria.ru/20240619/nato-1953862897.html

Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО

Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 19.06.2024

Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО

Глобальных изменений в НАТО в случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса не произойдет, поскольку... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:03

2024-06-19T09:03

2024-06-19T09:03

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глобальных изменений в НАТО в случае назначения уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса не произойдет, поскольку функция генсека - это озвучивание выработанной в США политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост нового генсека. По его словам, Рютте - это "очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега". "Первое - не изменится ничего", - сказала Захарова о перспективе глобальных перемен в НАТО от смены генсека. Она подчеркнула, что фигура генсекретаря НАТО номинальная по политическому влиянию. Он "мощно обложен со всех сторон заместителями своими, которые являются традиционно ведущими американскими военно-политическими деятелями", объяснила Захарова. "Он должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь американского, возьмем расширительно, англосаксонского глубинного государства. Вот это его функция - озвучивание, проведение контактов... с целью доведения вот этих, как они говорят, нарративов, ну и функция администратора. Он не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения", - добавила она.

https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

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в мире, нидерланды, сша, россия, марк рютте, мария захарова, йенс столтенберг, нато