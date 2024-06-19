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Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 19.06.2024 (обновлено: 10:23 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/naemniki-1953882549.html
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2024
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников
Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:22
2024-06-19T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
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россия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаавы Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел. С начала недели в инстанции уже удовлетворено 10 ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.
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происшествия, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников

Следствие попросило заочно арестовать пять иностранцев по статье о наёмничестве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаавы Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке.
Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел.
С начала недели в инстанции уже удовлетворено 10 ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Суд в Москве зарегистрировал материалы о заочном аресте еще пяти наемников
18 июня, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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