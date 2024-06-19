https://ria.ru/20240619/naemniki-1953882549.html

Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников

Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2024

Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников

Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:22

2024-06-19T10:22

2024-06-19T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаавы Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел. С начала недели в инстанции уже удовлетворено 10 ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.

https://ria.ru/20240618/sud-1953579614.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия