https://ria.ru/20240619/naemniki-1953882549.html
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2024
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников
Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:22
2024-06-19T10:22
2024-06-19T10:23
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаавы Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел. С начала недели в инстанции уже удовлетворено 10 ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.
https://ria.ru/20240618/sud-1953579614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило заочно арестовать несколько иностранных наемников
Следствие попросило заочно арестовать пять иностранцев по статье о наёмничестве
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами о заочных арестах пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаавы Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке.
Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ
(участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел.
С начала недели в инстанции уже удовлетворено 10 ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.