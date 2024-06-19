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В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/naemnik-1954046209.html
В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии
В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии - РИА Новости, 19.06.2024
В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии
Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Грузии, воевавшего на стороне Киева, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:21
2024-06-19T17:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
грузия
киев
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Грузии, воевавшего на стороне Киева, сообщили в ведомстве. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Грузии Шота Деметрашвили. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте")", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, Деметрашвили с марта 2022 года по апрель 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанный период он получил вознаграждение на общую сумму 4 миллиона рублей. "Поскольку установить местонахождение Деметрашвили не представилось возможным, он объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску, однако реальная возможность участия Деметрашвили в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240612/naemniki-1952310853.html
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донецкая народная республика, грузия, киев, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Грузия, Киев, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд дело наемника из Грузии Деметрашвили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Грузии, воевавшего на стороне Киева, сообщили в ведомстве.
«
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Грузии Шота Деметрашвили. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте")", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, Деметрашвили с марта 2022 года по апрель 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанный период он получил вознаграждение на общую сумму 4 миллиона рублей.
"Поскольку установить местонахождение Деметрашвили не представилось возможным, он объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску, однако реальная возможность участия Деметрашвили в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого", - добавили в ведомстве.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГрузияКиевПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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