https://ria.ru/20240619/naemnik-1954046209.html

В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии

В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии - РИА Новости, 19.06.2024

В ДНР направили в Верховный суд республики дело наемника из Грузии

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Грузии, воевавшего на стороне Киева, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:21

2024-06-19T17:21

2024-06-19T17:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

грузия

киев

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело в отношении наемника из Грузии, воевавшего на стороне Киева, сообщили в ведомстве. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Грузии Шота Деметрашвили. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте")", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, Деметрашвили с марта 2022 года по апрель 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанный период он получил вознаграждение на общую сумму 4 миллиона рублей. "Поскольку установить местонахождение Деметрашвили не представилось возможным, он объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску, однако реальная возможность участия Деметрашвили в уголовном деле отсутствует. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240612/naemniki-1952310853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, грузия, киев, происшествия, вооруженные силы украины