https://ria.ru/20240619/musor--1953966883.html

Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот

Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот - РИА Новости, 19.06.2024

Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот

Более 100 тонн мусора с акватории столицы собрал коммунальный флот с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:01

2024-06-19T14:01

2024-06-19T14:01

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тонн мусора с акватории столицы собрал коммунальный флот с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что с открытия навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством. "Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано порядка 100 поверхностных загрязнений, извлечена почти 21 тысяча тонн иловых отложений, песка и грунта.

https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы