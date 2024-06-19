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Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот - РИА Новости, 19.06.2024
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14:01 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/musor--1953966883.html
Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот
Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот - РИА Новости, 19.06.2024
Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот
Более 100 тонн мусора с акватории столицы собрал коммунальный флот с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:01
2024-06-19T14:01
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тонн мусора с акватории столицы собрал коммунальный флот с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что с открытия навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством. "Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано порядка 100 поверхностных загрязнений, извлечена почти 21 тысяча тонн иловых отложений, песка и грунта.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 100 тонн мусора с акватории Москвы собрал коммунальный флот

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыКоммунальный флот Москвы
Коммунальный флот Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Коммунальный флот Москвы
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тонн мусора с акватории столицы собрал коммунальный флот с начала навигации в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что с открытия навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.
«
"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов - 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано порядка 100 поверхностных загрязнений, извлечена почти 21 тысяча тонн иловых отложений, песка и грунта.
Уборка мусора в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году
16 октября 2023, 15:42
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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