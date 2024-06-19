https://ria.ru/20240619/motorola-1953919055.html

Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного

Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного - РИА Новости, 19.06.2024

Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного

Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:13

2024-06-19T12:13

2024-06-19T14:51

донецкая народная республика

убийство командира ополчения днр моторолы

александр захарченко

безопасность

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент РИА Новости.На скамье подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения."По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказал судья.Тимошенко осудили на 12 лет, Ена — на 17, Чурилова — на 13 лет колонии строгого режима.Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.Командир войсковой части № 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017-го в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html

https://ria.ru/20231016/motorola-1903001651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, убийство командира ополчения днр моторолы, александр захарченко, безопасность, россия