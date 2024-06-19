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Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного - РИА Новости, 19.06.2024
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного
Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:13
2024-06-19T12:13
2024-06-19T14:51
донецкая народная республика
убийство командира ополчения днр моторолы
александр захарченко
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент РИА Новости.На скамье подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения."По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказал судья.Тимошенко осудили на 12 лет, Ена — на 17, Чурилова — на 13 лет колонии строгого режима.Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.Командир войсковой части № 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017-го в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, убийство командира ополчения днр моторолы, александр захарченко, безопасность, россия
Донецкая Народная Республика, Убийство командира ополчения ДНР Моторолы, Александр Захарченко, Безопасность, Россия
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного
Суд приговорил обвиняемых в убийстве Моторолы к срокам вплоть до пожизненного
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент РИА Новости.
На скамье подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказал судья.
Тимошенко осудили на 12 лет, Ена — на 17, Чурилова — на 13 лет колонии строгого режима.
Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.
Командир войсковой части № 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017-го в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.