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Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного - РИА Новости, 19.06.2024
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12:13 19.06.2024 (обновлено: 14:51 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/motorola-1953919055.html
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного - РИА Новости, 19.06.2024
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного
Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:13
2024-06-19T14:51
донецкая народная республика
убийство командира ополчения днр моторолы
александр захарченко
безопасность
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент РИА Новости.На скамье подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения."По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказал судья.Тимошенко осудили на 12 лет, Ена — на 17, Чурилова — на 13 лет колонии строгого режима.Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.Командир войсковой части № 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017-го в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html
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донецкая народная республика, убийство командира ополчения днр моторолы, александр захарченко, безопасность, россия
Донецкая Народная Республика, Убийство командира ополчения ДНР Моторолы, Александр Захарченко, Безопасность, Россия
Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного

Суд приговорил обвиняемых в убийстве Моторолы к срокам вплоть до пожизненного

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОбвиняемый Александр Погорелов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом
Обвиняемый Александр Погорелов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Обвиняемый Александр Погорелов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Моторолы, передает корреспондент РИА Новости.
На скамье подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.
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"По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказал судья.
Тимошенко осудили на 12 лет, Ена — на 17, Чурилова — на 13 лет колонии строгого режима.
Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВасилий Чурилов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом
Василий Чурилов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Василий Чурилов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом
Командир войсковой части № 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017-го в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.
Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели
16 октября 2023, 10:26
 
Донецкая Народная РеспубликаУбийство командира ополчения ДНР МоторолыАлександр ЗахарченкоБезопасностьРоссия
 
 
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