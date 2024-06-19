Мост из России в КНДР потребует согласования с Китаем, считает эксперт
Эксперт Кукла: строительство моста из РФ в КНДР потребует согласования с КНР
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Строительство Россией и КНДР автомобильного моста через пограничную реку Туманная, скорее всего, потребует согласования этого вопроса с Китаем, заявила РИА Новости кандидат экономических наук, профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла.
Россия и КНДР заключили в Пхеньяне межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Как сообщил "Известиям" министр транспорта РФ Роман Старовойт, нынешнее соглашение предусматривает возведение автомобильного моста рядом с действующим железнодорожным в районе пункта пропуска Хасан. Общая длина моста составит порядка 850 метров, из них 300 метров, а также 2,4 километра подхода для соединения с автомобильной дорогой "Уссури" предстоит построить российской стороне. Аналогичные подходы предстоит построить и Северной Корее. По словам Старовойта, решение о совместной реализации данного проекта было принято с учетом потребности в таком транспортном объекте.
"Это не новый проект, он обсуждается уже почти 10 лет. И он изначально не очень нравился Китаю, поскольку КНР активно продвигает судоходство по реке Туманной, и им мешает даже действующий железнодорожный Мост Дружбы. Поэтому, возможно, нужно будет произвести еще углубление дна, такой вариант тоже существует", - рассказала Кукла.
Она напомнила, что в совместном заявлении РФ и КНР, принятом по итогам визита Владимира Путина в Китай в мае этого года, стороны договорились, что "совместно с Корейской Народно-Демократической Республикой продолжат конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная".
По словам эксперта, запуск судоходства по Туманной с выходом в Японское море является для Китая принципиально важным, поэтому от позиции Пекина по вопросу строительства автомоста будет многое зависеть. Тем более, что в отличие от малозаселенных северных районов КНДР и юга Приморского края реальный спрос, производство и туристы в этом регионе есть только у Китая.
"Проект хороший, но реализовываться он будет долго и сложно. Смету по нему разрабатывали еще до пандемии, и с точки зрения логистики это далеко не самый удобный маршрут. Чтобы что-то довезти из КНДР хотя бы во Владивосток, нужно порядка пяти часов. При этом там двухполосная дорога, не лучшего качества, и она уже забита китайскими туристическими автобусами, следующими из Хуньчуня", - указала Кукла.
По мнению эксперта, для того, чтобы автомобильный мост был выгоден, нужно продвигать его строительство в увязке с развитием всей дорожной инфраструктуры юга Приморья и севера КНДР. Необходимо также учитывать планы по развитию погранпереходов с КНР и стараться запускать больше трехсторонних проектов, которые сделают новый мост между Россией и Северной Кореей востребованным.