https://ria.ru/20240619/most-1954120258.html

Мост из России в КНДР потребует согласования с Китаем, считает эксперт

Мост из России в КНДР потребует согласования с Китаем, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2024

Мост из России в КНДР потребует согласования с Китаем, считает эксперт

Строительство Россией и КНДР автомобильного моста через пограничную реку Туманная, скорее всего, потребует согласования этого вопроса с Китаем, заявила РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:19

2024-06-19T23:19

2024-06-19T23:19

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россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Строительство Россией и КНДР автомобильного моста через пограничную реку Туманная, скорее всего, потребует согласования этого вопроса с Китаем, заявила РИА Новости кандидат экономических наук, профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла. Россия и КНДР заключили в Пхеньяне межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Как сообщил "Известиям" министр транспорта РФ Роман Старовойт, нынешнее соглашение предусматривает возведение автомобильного моста рядом с действующим железнодорожным в районе пункта пропуска Хасан. Общая длина моста составит порядка 850 метров, из них 300 метров, а также 2,4 километра подхода для соединения с автомобильной дорогой "Уссури" предстоит построить российской стороне. Аналогичные подходы предстоит построить и Северной Корее. По словам Старовойта, решение о совместной реализации данного проекта было принято с учетом потребности в таком транспортном объекте. "Это не новый проект, он обсуждается уже почти 10 лет. И он изначально не очень нравился Китаю, поскольку КНР активно продвигает судоходство по реке Туманной, и им мешает даже действующий железнодорожный Мост Дружбы. Поэтому, возможно, нужно будет произвести еще углубление дна, такой вариант тоже существует", - рассказала Кукла. Она напомнила, что в совместном заявлении РФ и КНР, принятом по итогам визита Владимира Путина в Китай в мае этого года, стороны договорились, что "совместно с Корейской Народно-Демократической Республикой продолжат конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная". По словам эксперта, запуск судоходства по Туманной с выходом в Японское море является для Китая принципиально важным, поэтому от позиции Пекина по вопросу строительства автомоста будет многое зависеть. Тем более, что в отличие от малозаселенных северных районов КНДР и юга Приморского края реальный спрос, производство и туристы в этом регионе есть только у Китая. "Проект хороший, но реализовываться он будет долго и сложно. Смету по нему разрабатывали еще до пандемии, и с точки зрения логистики это далеко не самый удобный маршрут. Чтобы что-то довезти из КНДР хотя бы во Владивосток, нужно порядка пяти часов. При этом там двухполосная дорога, не лучшего качества, и она уже забита китайскими туристическими автобусами, следующими из Хуньчуня", - указала Кукла. По мнению эксперта, для того, чтобы автомобильный мост был выгоден, нужно продвигать его строительство в увязке с развитием всей дорожной инфраструктуры юга Приморья и севера КНДР. Необходимо также учитывать планы по развитию погранпереходов с КНР и стараться запускать больше трехсторонних проектов, которые сделают новый мост между Россией и Северной Кореей востребованным.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html

https://ria.ru/20240619/lavrov-1954093445.html

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китай, россия, пхеньян, роман старовойт, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире