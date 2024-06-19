https://ria.ru/20240619/moskva-1953935253.html

Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта

Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта - РИА Новости, 19.06.2024

Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта

Прокуратура организовала проверку после того, как рабочий пострадал при работах по замене лифтового оборудования в центре Москвы, он госпитализирован,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:38

2024-06-19T12:38

2024-06-19T13:08

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как рабочий пострадал при работах по замене лифтового оборудования в центре Москвы, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что рабочий упал в шахту лифта во время проведения ремонтных работ в жилом доме в центре Москвы, пострадавшего осматривают врачи. "Басманная межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с получением работником частной подрядной организации травм при проведении работ по замене лифтового оборудования в жилом доме на Земляном Валу. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении. Как отмечается в Telegram-канале столичного главка СК России, следователями организована доследованная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240604/lift-1950481312.html

https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)