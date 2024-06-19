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Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта - РИА Новости, 19.06.2024
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12:38 19.06.2024 (обновлено: 13:08 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/moskva-1953935253.html
Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта
Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта - РИА Новости, 19.06.2024
Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта
Прокуратура организовала проверку после того, как рабочий пострадал при работах по замене лифтового оборудования в центре Москвы, он госпитализирован,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:38
2024-06-19T13:08
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как рабочий пострадал при работах по замене лифтового оборудования в центре Москвы, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что рабочий упал в шахту лифта во время проведения ремонтных работ в жилом доме в центре Москвы, пострадавшего осматривают врачи. "Басманная межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с получением работником частной подрядной организации травм при проведении работ по замене лифтового оборудования в жилом доме на Земляном Валу. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении. Как отмечается в Telegram-канале столичного главка СК России, следователями организована доследованная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240604/lift-1950481312.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура Москвы проверяет случай с падением рабочего в шахту лифта

Прокуратура начала проверку после падения рабочего в шахту лифта в центре Москвы

© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Fotolia / stockphoto mania
Шахта лифта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после того, как рабочий пострадал при работах по замене лифтового оборудования в центре Москвы, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что рабочий упал в шахту лифта во время проведения ремонтных работ в жилом доме в центре Москвы, пострадавшего осматривают врачи.
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"Басманная межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с получением работником частной подрядной организации травм при проведении работ по замене лифтового оборудования в жилом доме на Земляном Валу. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Telegram-канале столичного главка СК России, следователями организована доследованная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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