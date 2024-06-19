https://ria.ru/20240619/moskva-1953929991.html
В Парке Горького в Москве обновят Пушкинскую набережную и систему освещения
В Парке Горького в Москве обновят Пушкинскую набережную и систему освещения - РИА Новости, 19.06.2024
В Парке Горького в Москве обновят Пушкинскую набережную и систему освещения
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проводят работы первого этапа благоустройства и реабилитации территории Парка Горького в центре столицы,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:22
2024-06-19T12:22
2024-06-19T12:22
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проводят работы первого этапа благоустройства и реабилитации территории Парка Горького в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных. В этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро "Ленинский проспект", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что из-за проведения благоустройства для посетителей закрыты Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста, пространство в районе Пионерского пруда и территория Нескучного сада у Андреевского пруда. В настоящее время на Пушкинской набережной ведутся работы по устройству многофункциональных павильонов и прокладке инженерных сетей. Она станет всесезонной площадкой для прогулок и отдыха, проведения мероприятий и фестивалей. "В ходе работ уберем под землю воздушные линии протяженностью 9,2 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. На набережной, участке Нескучного сада и у Пионерского пруда обустроим удобные тротуары и дорожки. Хорошее освещение - необходимое условие комфортной городской среды, в Парке Горького установим более 250 фонарей с энергоэффективными светильниками, оборудуем архитектурно-художественную подсветку и видеокамеры", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что в рамках проекта уже очистили от илового осадка и мусора Пионерский пруд, в нем выполнят устройство системы водооборота с фильтрацией. Возле водоема появится новая зона отдыха с пляжем и прокатом лодок. В Нескучном саду на территории бывшей конюшни организуют спортивный кластер со всесезонным павильоном, площадками для большого и настольного тенниса, воркаута, игры в городки. В парке сохранят существующие и добавят новые зеленые насаждения, разобьют газон площадью 32 тысячи квадратных метров и более 2 тысяч "квадратов" цветников.
https://ria.ru/20240611/biryukov-1952153436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проводят работы первого этапа благоустройства и реабилитации территории Парка Горького в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных. В этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро "Ленинский проспект", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что из-за проведения благоустройства для посетителей закрыты Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста, пространство в районе Пионерского пруда и территория Нескучного сада у Андреевского пруда. В настоящее время на Пушкинской набережной ведутся работы по устройству многофункциональных павильонов и прокладке инженерных сетей. Она станет всесезонной площадкой для прогулок и отдыха, проведения мероприятий и фестивалей.
"В ходе работ уберем под землю воздушные линии протяженностью 9,2 километра, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. На набережной, участке Нескучного сада и у Пионерского пруда обустроим удобные тротуары и дорожки. Хорошее освещение - необходимое условие комфортной городской среды, в Парке Горького установим более 250 фонарей с энергоэффективными светильниками, оборудуем архитектурно-художественную подсветку и видеокамеры", - рассказал Бирюков
.
Он сообщил, что в рамках проекта уже очистили от илового осадка и мусора Пионерский пруд, в нем выполнят устройство системы водооборота с фильтрацией. Возле водоема появится новая зона отдыха с пляжем и прокатом лодок. В Нескучном саду на территории бывшей конюшни организуют спортивный кластер со всесезонным павильоном, площадками для большого и настольного тенниса, воркаута, игры в городки. В парке сохранят существующие и добавят новые зеленые насаждения, разобьют газон площадью 32 тысячи квадратных метров и более 2 тысяч "квадратов" цветников.