https://ria.ru/20240619/moldaviya-1953973758.html

Молдавия подчиняется Западу в ущерб своим интересам, заявил экс-премьер

Молдавия подчиняется Западу в ущерб своим интересам, заявил экс-премьер - РИА Новости, 19.06.2024

Молдавия подчиняется Западу в ущерб своим интересам, заявил экс-премьер

Молдавские власти подчиняются западным партнерам, которые заинтересованы в территории Молдавии лишь с точки зрения конфликта на Украине, заявил экс-премьер Ион... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:11

2024-06-19T14:11

2024-06-19T14:11

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Молдавские власти подчиняются западным партнерам, которые заинтересованы в территории Молдавии лишь с точки зрения конфликта на Украине, заявил экс-премьер Ион Кику. "Республика Молдова должна общаться с зарубежными партнерами, а не смиренно подчиняться… Давайте не будем наивными и поймем, в каких условиях и обстоятельствах мы живем сейчас. В Украине идет война, Республика Молдова – это территория, которую основные вовлеченные стороны рассматривают как территорию, а не как страну. Мы представляем интерес, не сказать, что в военном отношении, а в логистическом отношении для одной из сторон", - заявил Кику в интервью порталу Noi. По его словам, ошибка властей Молдавии заключается в излишней открытости по отношению к партнерам, хотя в ответ страна получает двойные стандарты в отношениях. Он заявил, что на пятом этаже здания правительства, где работают высшие чины, две трети кабинетов занимают представители других государств, в том числе иностранные консультанты. Также Кику считает, что Румыния, США и Германия намеренно игнорируют интересы Молдавии, чтобы продвигать свои собственные. "Им удобно видеть в Молдавии "неприкаянную" территорию, чтобы каждый продвигал здесь свои интересы, т.е. своеобразный "проходной двор". Если мы не захотим это понять, такими мы и будем", - отметил экс-премьер. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из стран НАТО - США, Великобритании, Германии, Румынии, несмотря на то, что республика обладает нейтральным статусом. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240619/mid-1953948957.html

https://ria.ru/20240609/politika-1951806814.html

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