Парламент Молдавии охраняют иностранные спецслужбы, заявили в "Победе"
"Победа": парламент Молдавии охраняют иностранные спецслужбы, подан запрос в СБ
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Блок "Победа" подал еще один запрос в Службу информации и безопасности Молдавии, поскольку полагает, что среди охранников парламента могут быть представители иностранных спецслужб, сообщила депутат Марина Таубер в Telegram-канале.
"Мы подали дополнительный запрос <…> по поводу ситуации, возникшей 14 июня, когда депутатам был заблокирован доступ на заседание. У нас есть разумные сомнения, что в тот день в парламенте, помимо наших органов, находились и иностранные граждане, возможно представители иностранных спецслужб, и если этот факт подтвердится, то мы станем свидетелями из ряда вон выходящего случая — вопиющего и очень опасного не только для безопасности и защиты парламента, но и для всей национальной безопасности", — написала она.
По словам Таубер, в Молдавии много иностранных военных и представителей различных силовых органов. Депутат допускает, что некоторые из них могли добраться до самых важных и стратегических институтов государства.
На заседании парламента Молдавии 14 июня спикер Игорь Гросу отказался давать слово представителям оппозиционного блока "Победа". Те в ответ заблокировали трибуну, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность". После этого Гросу предложил запретить Василию Боле, Вадиму Фотеску, Денису Уланову, Ирине Лозован, Марине Таубер, Регине Апостоловой и Александру Нестеровскому участвовать в пяти пленарных заседаниях, за это проголосовали 57 депутатов правящей партии. На следующий день неизвестные люди в штатском под видом охраны не пустили оппозиционеров на заседание.
Депутаты блока "Победа" направили в СИБ и Службу госохраны запросы с требованием разъяснить ситуацию.
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
В конце апреля партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали предвыборный блок "Победа".