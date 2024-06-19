https://ria.ru/20240619/moldaviya-1953911417.html

Парламент Молдавии охраняют иностранные спецслужбы, заявили в "Победе"

Парламент Молдавии охраняют иностранные спецслужбы, заявили в "Победе" - РИА Новости, 19.06.2024

Парламент Молдавии охраняют иностранные спецслужбы, заявили в "Победе"

Блок "Победа" подал еще один запрос в Службу информации и безопасности Молдавии, поскольку полагает, что среди охранников парламента могут быть представители... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:48

2024-06-19T11:48

2024-06-19T13:10

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марина таубер

игорь гросу

василий боля

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Блок "Победа" подал еще один запрос в Службу информации и безопасности Молдавии, поскольку полагает, что среди охранников парламента могут быть представители иностранных спецслужб, сообщила депутат Марина Таубер в Telegram-канале. "Мы подали дополнительный запрос <…> по поводу ситуации, возникшей 14 июня, когда депутатам был заблокирован доступ на заседание. У нас есть разумные сомнения, что в тот день в парламенте, помимо наших органов, находились и иностранные граждане, возможно представители иностранных спецслужб, и если этот факт подтвердится, то мы станем свидетелями из ряда вон выходящего случая — вопиющего и очень опасного не только для безопасности и защиты парламента, но и для всей национальной безопасности", — написала она. По словам Таубер, в Молдавии много иностранных военных и представителей различных силовых органов. Депутат допускает, что некоторые из них могли добраться до самых важных и стратегических институтов государства. На заседании парламента Молдавии 14 июня спикер Игорь Гросу отказался давать слово представителям оппозиционного блока "Победа". Те в ответ заблокировали трибуну, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность". После этого Гросу предложил запретить Василию Боле, Вадиму Фотеску, Денису Уланову, Ирине Лозован, Марине Таубер, Регине Апостоловой и Александру Нестеровскому участвовать в пяти пленарных заседаниях, за это проголосовали 57 депутатов правящей партии. На следующий день неизвестные люди в штатском под видом охраны не пустили оппозиционеров на заседание. Депутаты блока "Победа" направили в СИБ и Службу госохраны запросы с требованием разъяснить ситуацию.С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.В конце апреля партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали предвыборный блок "Победа".

https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

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в мире, молдавия, марина таубер, игорь гросу, василий боля