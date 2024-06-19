https://ria.ru/20240619/moldavia-1954090830.html

В Молдавии создали инициативу о вотуме недоверия спикеру парламента

В Молдавии создали инициативу о вотуме недоверия спикеру парламента - РИА Новости, 19.06.2024

В Молдавии создали инициативу о вотуме недоверия спикеру парламента

Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) зарегистрировал инициативу о выражении вотума недоверия председателю парламента Игорю Гросу,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:22

2024-06-19T19:22

2024-06-19T19:39

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) зарегистрировал инициативу о выражении вотума недоверия председателю парламента Игорю Гросу, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе партии социалистов. На прошлой неделе Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ они заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). После чего был введен запрет на участие в пяти пленарных заседаниях для депутатов Василия Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирины Лозован, Марины Таубер, Регины Апостоловой и Александра Нестеровского. В пятницу неизвестные лица в штатском не пустили оппозиционных депутатов на заседание парламента. "Депутаты от БКС зарегистрировали в парламенте такую инициативу. Проект постановления разработан в связи с систематическим нарушением прав депутатов оппозиции и игнорированием обязанностей, предусмотренных регламентом парламента", - отметили в пресс-службе партии социалистов. В молдавской оппозиции настаивают на том, что Гросу систематически ограничивает ее право на выступления в парламенте и не предоставляет возможности для полноценного участия в законодательной деятельности. Депутат от БКС Константин Старыш в среду на брифинге в Кишиневе заявил, что председатель парламента, прерывавший выступления оппозиции, превысил свои полномочия, так как его роль - давать слово и следить за регламентом. Политик считает, что Гросу несет полную ответственность за блокирование работы парламента на прошлой неделе. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, василий боля, марина таубер, возрождение