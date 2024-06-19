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В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК - РИА Новости, 19.06.2024
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17:39 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/mobilizatsiya-1954054537.html
В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК
В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК - РИА Новости, 19.06.2024
В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК
Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, которые подлежат бронированию, сразу мобилизуют... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:39
2024-06-19T17:39
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, которые подлежат бронированию, сразу мобилизуют при обновлении данных в военкомате. Украинское издание "Страна" в начале июня сообщало, что оборонные предприятия Украины, имеющие законные основания для брони всего штата сотрудников, пожаловались правительству, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных. "Проблема в том, что работники предприятий ВПК идут обновлять данные в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных", - приводит слова Костенко издание "Украинская правда". По его словам, в Раде сейчас работают над законопроектом об освобождении сотрудников ВПК от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК

Депутат Рады: сотрудников ВПК, подлежащих бронированию, мобилизуют в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, которые подлежат бронированию, сразу мобилизуют при обновлении данных в военкомате.
Украинское издание "Страна" в начале июня сообщало, что оборонные предприятия Украины, имеющие законные основания для брони всего штата сотрудников, пожаловались правительству, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Проблема в том, что работники предприятий ВПК идут обновлять данные в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных", - приводит слова Костенко издание "Украинская правда". По его словам, в Раде сейчас работают над законопроектом об освобождении сотрудников ВПК от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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