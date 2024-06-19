https://ria.ru/20240619/mobilizatsiya-1954054537.html

В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК

В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК - РИА Новости, 19.06.2024

В Раде рассказали о незаконной мобилизации сотрудников ВПК

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, которые подлежат бронированию, сразу мобилизуют... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:39

2024-06-19T17:39

2024-06-19T17:39

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в среду, что сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, которые подлежат бронированию, сразу мобилизуют при обновлении данных в военкомате. Украинское издание "Страна" в начале июня сообщало, что оборонные предприятия Украины, имеющие законные основания для брони всего штата сотрудников, пожаловались правительству, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных. "Проблема в том, что работники предприятий ВПК идут обновлять данные в территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных", - приводит слова Костенко издание "Украинская правда". По его словам, в Раде сейчас работают над законопроектом об освобождении сотрудников ВПК от мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины