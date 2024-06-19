https://ria.ru/20240619/mishustin-1953983320.html

Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО

Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024

Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:32

2024-06-19T14:32

2024-06-19T14:32

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год. "Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехники. Определены планы поставки этих образцов наших войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции от планируемого годового объема", - отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп".

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россия, михаил мишустин, экономика