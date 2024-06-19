https://ria.ru/20240619/mishustin-1953983320.html
Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО
Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:32
2024-06-19T14:32
2024-06-19T14:32
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год. "Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехники. Определены планы поставки этих образцов наших войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции от планируемого годового объема", - отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп".
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о выпуске продукции для военных нужд в зоне СВО
Мишустин: продукции для военных нужд по ряду позиций выпущено более 60% от плана
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ряду позиций вооружений и техники выпущено более 60% запланированной для военных нужд в зоне СВО продукции на 2024 год.
"Для решения задач на линии боевого соприкосновения мы продолжаем наращивать производство материально-технических ресурсов. Речь идет о вооружении, военной и спецтехники. Определены планы поставки этих образцов наших войскам. По ряду позиций уже выпущено более 60% планируемого годового объема особо востребованной продукции от планируемого годового объема", - отметил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Мишустин подчеркнул необходимость "строго соблюдать установленные сроки и не сбавлять набранный темп".