https://ria.ru/20240619/mishustin-1953974475.html

Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения

Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения - РИА Новости, 19.06.2024

Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения

Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:12

2024-06-19T14:12

2024-06-19T14:20

михаил мишустин

экономика

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения", - сказал он.Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций."Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20240619/mishustin-1953972623.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951251542.html

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михаил мишустин, экономика, марат хуснуллин, россия