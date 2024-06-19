https://ria.ru/20240619/mishustin-1953974475.html
Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения
Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения
Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:12
2024-06-19T14:12
2024-06-19T14:20
михаил мишустин
экономика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Особое внимание надо уделять увеличению производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения", - сказал он.Мишустин напомнил, что президент поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций."Эта работа ведется в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20240619/mishustin-1953972623.html
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михаил мишустин, экономика, марат хуснуллин, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Марат Хуснуллин, Россия
Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения
Мишустин: нужно уделять особое внимание созданию компонентов средств поражения