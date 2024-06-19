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Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства - РИА Новости, 19.06.2024
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14:09 19.06.2024 (обновлено: 14:28 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/mishustin-1953972623.html
Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства
Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:09
2024-06-19T14:28
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения."На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства

Мишустин: на ОПК выделяются большие средства, нужно следить за их использованием

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения.
"На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Мишустин поручил следить за производством компонентов для средств поражения
Вчера, 14:12
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
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