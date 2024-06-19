https://ria.ru/20240619/mishustin-1953972623.html

Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства

Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства - РИА Новости, 19.06.2024

Мишустин призвал контролировать выделенные на развитие ОПК средства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:09

2024-06-19T14:09

2024-06-19T14:28

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения."На развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. Необходимо тщательно контролировать распределение и использование денежных ресурсов на каждом этапе, проверять заключенные соглашения и шире применять инструменты рискоориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240619/mishustin-1953974475.html

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михаил мишустин, экономика, россия