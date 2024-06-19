https://ria.ru/20240619/mishustin-1953970354.html

Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции

Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции - РИА Новости, 19.06.2024

Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:06

2024-06-19T14:06

2024-06-19T14:23

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО."Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.

https://ria.ru/20240619/voennosluzhaschie-1953978505.html

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михаил мишустин, экономика, россия