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Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции - РИА Новости, 19.06.2024
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14:06 19.06.2024 (обновлено: 14:23 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/mishustin-1953970354.html
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:06
2024-06-19T14:23
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО."Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20240619/voennosluzhaschie-1953978505.html
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции

Мишустин: нужно улучшать качественные параметры применяемой военной продукции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.
Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО.
"Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
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