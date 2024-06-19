https://ria.ru/20240619/mishustin-1953970354.html
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции - РИА Новости, 19.06.2024
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:06
2024-06-19T14:06
2024-06-19T14:23
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости совершенствовать качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону СВО.Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ отметил необходимость строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО."Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20240619/voennosluzhaschie-1953978505.html
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин призвал улучшать качественные характеристики военной продукции
Мишустин: нужно улучшать качественные параметры применяемой военной продукции