https://ria.ru/20240619/minoborony-1953847025.html

Участники спецоперации в госпитале получили госнаграды

Участники спецоперации в госпитале получили госнаграды - РИА Новости, 19.06.2024

Участники спецоперации в госпитале получили госнаграды

Участники спецоперации, за время нахождения в госпитале прошедшие переподготовку, получили жилищные документы и госнаграды, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:18

2024-06-19T05:18

2024-06-19T05:18

безопасность

россия

военно-медицинская академия имени кирова

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Участники спецоперации, за время нахождения в госпитале прошедшие переподготовку, получили жилищные документы и госнаграды, сообщили в Минобороны России. "Начальник управления военного образования – заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие прошло в реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе Военно-медицинской академии имени Кирова. Отличившимся военнослужащим вручили два Ордена Мужества, три медали "За отвагу", и 16 медалей "Участник СВО". Кроме того, очередных воинских званий были удостоены 33 военнослужащих, 18 выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах". Муравлянников от имени руководства ведомства поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, отвагу и храбрость, проявленные в ходе специальной военной операции. "Поздравляю вас с получением государственных наград и присвоением воинских званий – это признание ваших заслуг, начало нового жизненного пути, и очередная важная ступень в вашей карьере", - приводит его слова МО РФ. В мероприятии также принял участие начальник филиала "Западный" "Росжилкомплекса" МО РФ Юрий Маулин, он вручил жилищные документы более 20 военнослужащим. В Минобороны подчеркнули, что на базе госпиталя открыт консультационный пункт по теме жилищного обеспечения для находящихся на лечении военнослужащих - участников спецоперации. Здесь они могут оперативно решать жилищные вопросы, которые появляются у военных, пока они находятся в ведомственных госпиталях, не тратить время на сбор и подачу необходимых документов. Кроме того, Муравлянников поблагодарил начальника академии генерал-лейтенанта медицинской службы Евгения Крюкова за большой вклад, который вносят военные врачи академии в общее дело победы, а также поздравил с прошедшим Днем медицинского работника весь персонал и вручил 10 хирургическим медицинским сестрам медали "За помощь и милосердие".

https://ria.ru/20240617/nagrazhdenie-1953309239.html

https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html

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безопасность, россия, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф