https://ria.ru/20240619/mid-1953948957.html

В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии

В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2024

В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии

Москва отвергает обвинения в провокации протестов накануне выборов в Молдавии, это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:16

2024-06-19T13:16

2024-06-19T13:42

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в провокации протестов накануне выборов в Молдавии, это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В основе этого заявления - это переворачивание вещей с ног на голову, отказ от какого-либо здравого смысла, ничего нового не прозвучало. Это, с одной стороны, избитые русофобские штампы. С другой стороны, голословные бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще в Молдавии", - сказала она в ходе брифинга.США, Канада и Британия 13 июня приняли совместное заявление, в котором обвинили Россию в подрыве демократических институтов в Молдавии, разжигании протестного движения.

https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

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