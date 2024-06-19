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В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии
В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии - РИА Новости, 19.06.2024
В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии
Москва отвергает обвинения в провокации протестов накануне выборов в Молдавии, это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:16
2024-06-19T13:16
2024-06-19T13:42
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в провокации протестов накануне выборов в Молдавии, это фейк, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В основе этого заявления - это переворачивание вещей с ног на голову, отказ от какого-либо здравого смысла, ничего нового не прозвучало. Это, с одной стороны, избитые русофобские штампы. С другой стороны, голословные бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще в Молдавии", - сказала она в ходе брифинга.США, Канада и Британия 13 июня приняли совместное заявление, в котором обвинили Россию в подрыве демократических институтов в Молдавии, разжигании протестного движения.
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в мире, россия, молдавия
В МИД России опровергли обвинения Запада в подрыве демократии в Молдавии
В МИД отвергают обвинения в провокациях протестов накануне выборов в Молдавии