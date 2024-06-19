https://ria.ru/20240619/metro-1953875867.html

Москвичам рассказали, какие товары местные компании выпускают для метро

Москвичам рассказали, какие товары местные компании выпускают для метро - РИА Новости, 19.06.2024

Москвичам рассказали, какие товары местные компании выпускают для метро

В настоящий момент на территории Москвы 725 тысяч работников более чем на 4,2 тысячи промпредприятий ежедневно производят современную и востребованную... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:16

2024-06-19T10:16

2024-06-19T10:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В настоящий момент на территории Москвы 725 тысяч работников более чем на 4,2 тысячи промпредприятий ежедневно производят современную и востребованную продукцию, в том числе для транспортной системы города, сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина мы делаем городской транспорт максимально надежным, безопасным и комфортным для пассажиров. В этом нам помогает столичная промышленность, которая изготавливает высокотехнологичное оборудование и комплектующие. Кабель для метро, системы управления поездами, светильники, считыватели банковских карт — эта и другая продукция производится на российских предприятиях на территории Москвы", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Максима Ликсутова.Несмотря на введение санкций против РФ, столичные компании укрепили технический суверенитет в этой области. Так, кабельная продукция в метро Москвы — местного производства, как и осветительные приборы, платы в бесконтактных считывателях, микропроцессорные системы управления и многое другое.Как сообщил министр правительства столицы, глава московского ДИПП Владислав Овчинский, после ухода зарубежных компаний с рынка России, столичные организации начали увеличивать производство своей продукции, в том числе и для метро столицы."В этом им помогает город, предоставляя свыше 20 системных мер поддержки. Среди ключевых инструментов — льготные инвестиционные кредиты и льготные займы. 2023-й стал рекордным по предоставлению вторых: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 миллиарда рублей", — сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба.Кабели для метроКабели московской компании "Москабельмет" использовались для самой первой линии столичного метро — Сокольнической, от "Сокольников" до "Парка культуры". Для столичного метро предприятие произвело более 1,5 тысячи километров кабеля, а с учетом протяженности всех линий — 780 километров. Между тем, уже восемь лет продукция компании применяется в воздушных сетях Московского центрального кольца (МЦК). Среди них — медный несущий трос и неизолированные провода. Кроме того, кабели, произведенные предприятием, используются на Большой кольцевой линии (БКЛ), по которой за первый год работы было совершено более 340 миллионов поездок.С 2022 по 2023 год только при строительстве станций и тоннелей БКЛ использовали примерно 1200 километров кабеля компании "Спецкабель". Эта продукция была использована на западном, северо-восточном и восточном участках, а также на южном участке БКЛ, в том числе для реконструкции перегона между станциями метро "Каширская" и "Каховская".Примерно 70% этого объема — огнестойкие кабели с пониженным дымо- и газовыделением, преимущественно в бронированном исполнении. Для оборудования тоннелей, перегонов и электродепо московского метро понадобились не только кабели, но и огнестойкие кабельные линии. Они предназначены для противопожарной защиты, обнаружения пожаров, оповещения, эвакуации, аварийного освещения, вентиляции, противодымной защиты и автоматического пожаротушения.Системы управленияСтоличное предприятие "ЭЛТЕЗА" занимается выпуском систем и оборудования для ж/д автоматики и телемеханики в РФ и других странах СНГ.Пять лет назад столичное метро начало использовать высокотехнологичное оборудование производства компании благодаря внедрению в депо "Солнцево" релейно-процессорной централизации РПЦ-ЭЛ. Эта система помогает поездам ездить по расписанию и не сталкиваться. Сейчас она также работает в депо "Руднево" и "Замоскворецкое".Три года назад впервые в истории Московского метрополитена в электродепо "Сокол" внедрили отечественную микропроцессорную систему управления движением МПЦ-ЭЛ. С ее помощью можно дистанционно управлять стрелками и светофорами, быстрее составлять маршруты и регулировать график движения поездов, контролировать параметры оборудования в режиме онлайн. В настоящий момент под управлением этой системы находится вся Кольцевая линия метро, электродепо БКЛ ("Нижегородское" и "Аминьевское"), а также 20 станций МЦК. Работы по внедрению микропроцессорных систем управления движением поездов на территории мегаполиса продолжаются.Считыватели банковских картМосковская компания по разработке и производству терминалов и валидаторов для бесконтактных платежей "Терминальные технологии" выпускает бесконтактные считыватели банковских карт. Они интегрированы во все турникеты метрополитена, МЦК и МЦД.Изделие представляет собой маленькую плату с параметрами 70 на 80 на 18 миллиметров. В системе используется специальное программное обеспечение, которое было разработано специалистами компании. Оно быстро распознает карту и проводит нужный тип транзакции. Во время тестирования устройства, по сравнению с иностранными аналогами, в два раза быстрее считали данные с карты. Кроме того, иностранные устройства иногда допускают ошибки.Предприятие оптимизировало процесс для различных типов карт в Москве, включая социальные, банковские, служебные карты, брелоки и карты "Тройка", а также смартфоны с системой Mir Pay (ранее — и с другими платежными системами).Осветительное оборудованиеМосковская компания по выпуску светильников и систем управления освещением "Световые технологии" уже практически 20 лет поставляет свое оборудование на объекты столичного метро. Например, на "Воронцовской" и ряде других станций — архитектурное освещение именно этой компании.Для нескольких станций БКЛ совместно с архитекторами Моспромпроекта и Ленметрогипротранса с нуля разработан и произведен светильник-торшер для установки на эскалаторах. Такими приборами уже оборудованы "Воронцовская" и "Печатники" БКЛ. Позже такие светильники будут установлены на станциях Троицкой линии, которую сейчас строят в Москве. А еще на всех этих станциях потолочное освещение выполнено в виде сложной системы беспрерывных линий.Уже семь лет предприятие "Эколайт" поставляет для метрополитена осветительное оборудование различной сложности. Это, в частности, светодиодные светильники. Ими оборудуют, например, перегонные тоннели и притоннельные сооружения, служебные и технические помещения станционного комплекса, пассажирские зоны станций, а также служебные и пассажирские проходы эскалаторов, смотровые канавы в тупиках тоннелей и депо и на других участках.Системы шумопоглощенияМосковская компания "Фабрика вентиляции Галвент" специально для метро разработала системы шумопоглощения. Они состоят из сварных конструкций, элементов крепления и специальных пластин. Специальные двери с электрическим приводом для тоннелей метрополитена установлены на 24 станциях метро, в том числе на "Фонвизинской", "Селигерской", "Кутузовской", "Студенческой", "Петровско-Разумовской" и других.Утилизация старой техники"Вторалюминпродукт" — это московское предприятие, которое перерабатывает и утилизирует электронное оборудование, транспорт и металлосодержащие отходы. Компания работает в сотрудничестве с метро и утилизирует его вагоны старого образца, старую технику, например снегоуборочные машины и автомобильную спецтехнику. Также организация уничтожила свыше 200 километров демонтированного кабеля и перерабатывает тонны турникетов и различного оборудования, в том числе систем сигнализации и связи.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский