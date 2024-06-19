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Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 19.06.2024
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19:53 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/meksika-1954093723.html
Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны
Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 19.06.2024
Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) о вероятном вмешательстве картелей в выборы... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:53
2024-06-19T19:53
в мире
мексика
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) о вероятном вмешательстве картелей в выборы судей, предусмотренные предстоящей судебной реформой, посоветовал управлению действовать осмотрительнее, потому что это - внутренние дела страны. "Мнение DEA можно считать учтенным. Но они должны действовать осторожнее, потому что Мексика - независимая страна. Говоря простым языком, но со всем должным уважением, кто они такие, чтобы решать вопросы, которые касаются мексиканцев? Кто им дал право лезть своей ложкой в наши дела?" - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце. Мексиканский журналист Сальвадор Сото ранее опубликовал материал в газете El Universal, в котором приводилось содержание внутренней записки DEA о рисках, которые несет предлагаемая правительством судебная реформа. В частности, антинаркотическая служба предупреждала о возможности продвижения на всенародных выборах судей всех уровней кандидатов от организованной преступности.
https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html
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в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор
В мире, Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики посоветовал США не вмешиваться в дела страны

Обрадор: DEA должно действовать осмотрительнее и не вмешиваться в дела Мексики

© AP Photo / Marco UgarteАндрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) о вероятном вмешательстве картелей в выборы судей, предусмотренные предстоящей судебной реформой, посоветовал управлению действовать осмотрительнее, потому что это - внутренние дела страны.
"Мнение DEA можно считать учтенным. Но они должны действовать осторожнее, потому что Мексика - независимая страна. Говоря простым языком, но со всем должным уважением, кто они такие, чтобы решать вопросы, которые касаются мексиканцев? Кто им дал право лезть своей ложкой в наши дела?" - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
Мексиканский журналист Сальвадор Сото ранее опубликовал материал в газете El Universal, в котором приводилось содержание внутренней записки DEA о рисках, которые несет предлагаемая правительством судебная реформа. В частности, антинаркотическая служба предупреждала о возможности продвижения на всенародных выборах судей всех уровней кандидатов от организованной преступности.
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