https://ria.ru/20240619/mekhanizm-1953890471.html

Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения

Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения - РИА Новости, 19.06.2024

Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения

Новый механизм целевого обучения позволит работодателям устанавливать свои требования к оценкам студентов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:50

2024-06-19T10:50

2024-06-19T13:44

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый механизм целевого обучения позволит работодателям устанавливать свои требования к оценкам студентов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. "Согласно нововведениям, теперь в договоре о целевом обучении по решению заказчика могут быть указаны требования к успеваемости гражданина", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в таких случаях в договоре обязательно будет прописан порядок сокращения мер поддержки, если учащийся не будет выполнять требования, и восстановления этих мер, если он улучшит успеваемость.В ведомстве уточнили, что работодатель сможет также устанавливать критерии исполнения требований к успеваемости в целом по образовательной программе или по конкретным периодам обучения, дисциплинам. При этом вуз обязательно должен быть стороной договора о целевом обучении. Нововведения будут доступны на платформе "Работа в России", где работодатель может разместить предложения по учебе и дальнейшему трудоустройству, а абитуриент — выбрать подходящий вариант и подать заявку на прохождение целевого обучения. "Система "Работа в России" прозрачна, она обеспечивает доступ к информации максимально широкому кругу абитуриентов и повышает конкуренцию и качество отбора целевиков. Работодатель может быть уверен, что к нему придет самый лучший целевик, подходящий по всем его требованиям", — сказал замминистра Дмитрий Афанасьев.По его словам, абитуриенту доступен весь спектр предложений: он может выбрать не только желаемую профессию, но и регион, в котором хотел бы работать в будущем.

https://ria.ru/20240610/ordinatura-1951855401.html

https://na.ria.ru/20240523/priem-1947612362.html

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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента