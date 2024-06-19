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Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения - РИА Новости, 19.06.2024
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10:50 19.06.2024 (обновлено: 13:44 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/mekhanizm-1953890471.html
Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения
Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения - РИА Новости, 19.06.2024
Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения
Новый механизм целевого обучения позволит работодателям устанавливать свои требования к оценкам студентов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:50
2024-06-19T13:44
общество
россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый механизм целевого обучения позволит работодателям устанавливать свои требования к оценкам студентов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. "Согласно нововведениям, теперь в договоре о целевом обучении по решению заказчика могут быть указаны требования к успеваемости гражданина", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в таких случаях в договоре обязательно будет прописан порядок сокращения мер поддержки, если учащийся не будет выполнять требования, и восстановления этих мер, если он улучшит успеваемость.В ведомстве уточнили, что работодатель сможет также устанавливать критерии исполнения требований к успеваемости в целом по образовательной программе или по конкретным периодам обучения, дисциплинам. При этом вуз обязательно должен быть стороной договора о целевом обучении. Нововведения будут доступны на платформе "Работа в России", где работодатель может разместить предложения по учебе и дальнейшему трудоустройству, а абитуриент — выбрать подходящий вариант и подать заявку на прохождение целевого обучения. "Система "Работа в России" прозрачна, она обеспечивает доступ к информации максимально широкому кругу абитуриентов и повышает конкуренцию и качество отбора целевиков. Работодатель может быть уверен, что к нему придет самый лучший целевик, подходящий по всем его требованиям", — сказал замминистра Дмитрий Афанасьев.По его словам, абитуриенту доступен весь спектр предложений: он может выбрать не только желаемую профессию, но и регион, в котором хотел бы работать в будущем.
https://ria.ru/20240610/ordinatura-1951855401.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Минобрнауки рассказало о новом механизме целевого обучения

В новых правилах целевого обучения установят требования к оценкам студента

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВход в здание Министерства образования и науки России
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новый механизм целевого обучения позволит работодателям устанавливать свои требования к оценкам студентов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки.
"Согласно нововведениям, теперь в договоре о целевом обучении по решению заказчика могут быть указаны требования к успеваемости гражданина", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в таких случаях в договоре обязательно будет прописан порядок сокращения мер поддержки, если учащийся не будет выполнять требования, и восстановления этих мер, если он улучшит успеваемость.
В ведомстве уточнили, что работодатель сможет также устанавливать критерии исполнения требований к успеваемости в целом по образовательной программе или по конкретным периодам обучения, дисциплинам. При этом вуз обязательно должен быть стороной договора о целевом обучении.
Нововведения будут доступны на платформе "Работа в России", где работодатель может разместить предложения по учебе и дальнейшему трудоустройству, а абитуриент — выбрать подходящий вариант и подать заявку на прохождение целевого обучения.
"Система "Работа в России" прозрачна, она обеспечивает доступ к информации максимально широкому кругу абитуриентов и повышает конкуренцию и качество отбора целевиков. Работодатель может быть уверен, что к нему придет самый лучший целевик, подходящий по всем его требованиям", — сказал замминистра Дмитрий Афанасьев.
По его словам, абитуриенту доступен весь спектр предложений: он может выбрать не только желаемую профессию, но и регион, в котором хотел бы работать в будущем.
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