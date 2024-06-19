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Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты - РИА Новости, 19.06.2024
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13:04 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/medikamenty-1953945395.html
Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты
Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты - РИА Новости, 19.06.2024
Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты
Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива",... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:04
2024-06-19T13:04
надежные люди
черекский район
единая россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива", сообщило региональное отделение партии "Единая Россия". "Депутаты и жители села Верхняя Жемтала решили вновь помочь участникам СВО и отправляют на фронт бронированный автомобиль", - говорится в сообщении. Отмечается, что акции поддержки военнослужащих проводятся в селе не в первый раз, и неравнодушные граждане охотно откликаются на них, внося вклад в силу своих возможностей. Кроме того, в зону СВО из Кабардино-Балкарии отправляется гуманитарный груз, в состав которого входят медикаменты и средства личной гигиены. Он сформирован сотрудниками регионального штаба общественной поддержки "Единой России".
https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910613234.html
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черекский район, единая россия, кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Черекский район, Единая Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты

© Telegram-канал кабардино-балкарского отделения партии "Единая Россия"Жители Кабардино-Балкарии отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты
Жители Кабардино-Балкарии отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты
© Telegram-канал кабардино-балкарского отделения партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива", сообщило региональное отделение партии "Единая Россия".
"Депутаты и жители села Верхняя Жемтала решили вновь помочь участникам СВО и отправляют на фронт бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акции поддержки военнослужащих проводятся в селе не в первый раз, и неравнодушные граждане охотно откликаются на них, внося вклад в силу своих возможностей.
Кроме того, в зону СВО из Кабардино-Балкарии отправляется гуманитарный груз, в состав которого входят медикаменты и средства личной гигиены. Он сформирован сотрудниками регионального штаба общественной поддержки "Единой России".
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Надежные людиЧерекский районЕдиная РоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)СВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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