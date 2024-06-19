https://ria.ru/20240619/medikamenty-1953945395.html
Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты
Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты - РИА Новости, 19.06.2024
Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты
Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива",... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:04
2024-06-19T13:04
2024-06-19T13:04
надежные люди
черекский район
единая россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953934581_0:266:1100:885_1920x0_80_0_0_f66cd3989d090e811e97fea82c0e9856.jpg
НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива", сообщило региональное отделение партии "Единая Россия". "Депутаты и жители села Верхняя Жемтала решили вновь помочь участникам СВО и отправляют на фронт бронированный автомобиль", - говорится в сообщении. Отмечается, что акции поддержки военнослужащих проводятся в селе не в первый раз, и неравнодушные граждане охотно откликаются на них, внося вклад в силу своих возможностей. Кроме того, в зону СВО из Кабардино-Балкарии отправляется гуманитарный груз, в состав которого входят медикаменты и средства личной гигиены. Он сформирован сотрудниками регионального штаба общественной поддержки "Единой России".
https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910613234.html
черекский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953934581_0:270:1100:1095_1920x0_80_0_0_adf873309d13b52eaca56191f7c3140a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черекский район, единая россия, кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Черекский район, Единая Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность