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Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты

Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты - РИА Новости, 19.06.2024

Жители КБР отправили бойцам СВО бронированный автомобиль и медикаменты

Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива",... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:04

2024-06-19T13:04

2024-06-19T13:04

надежные люди

черекский район

единая россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Жители селения Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии отправили для участников специальной военной операции бронированный автомобиль "Нива", сообщило региональное отделение партии "Единая Россия". "Депутаты и жители села Верхняя Жемтала решили вновь помочь участникам СВО и отправляют на фронт бронированный автомобиль", - говорится в сообщении. Отмечается, что акции поддержки военнослужащих проводятся в селе не в первый раз, и неравнодушные граждане охотно откликаются на них, внося вклад в силу своих возможностей. Кроме того, в зону СВО из Кабардино-Балкарии отправляется гуманитарный груз, в состав которого входят медикаменты и средства личной гигиены. Он сформирован сотрудниками регионального штаба общественной поддержки "Единой России".

https://ria.ru/20231120/spetsoperatsiya-1910613234.html

черекский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

черекский район, единая россия, кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь, благотворительность