https://ria.ru/20240619/mask-1954107209.html

"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине

"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине

Владимир Зеленский отверг разумный план по урегулированию украинского конфликта, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в социальной сети X. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T21:27

2024-06-19T21:27

2024-06-19T21:27

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

илон маск

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг разумный план по урегулированию украинского конфликта, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в социальной сети X.Так он прокомментировал пост миллиардера Илона Маска, опубликованный осенью 2022 года. По его словам, на тот момент мир между Москвой и Киевом мог быть достигнут, если бы возобновилось водоснабжение в Крым, полуостров признали бы российским, Украина стала бы нейтральной, а на новых территориях России учли бы мнение населения о государственной принадлежности."Напоминание: Зеленский назвал это вполне разумное мирное предложение "пророссийским". К сожалению, Украина никогда больше не увидит таких хороших условий", — написал Сакс.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html

https://ria.ru/20240619/kiev-1954007648.html

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