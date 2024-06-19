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"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине
"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине
Владимир Зеленский отверг разумный план по урегулированию украинского конфликта, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в социальной сети X. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T21:27
2024-06-19T21:27
2024-06-19T21:27
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг разумный план по урегулированию украинского конфликта, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в социальной сети X.Так он прокомментировал пост миллиардера Илона Маска, опубликованный осенью 2022 года. По его словам, на тот момент мир между Москвой и Киевом мог быть достигнут, если бы возобновилось водоснабжение в Крым, полуостров признали бы российским, Украина стала бы нейтральной, а на новых территориях России учли бы мнение населения о государственной принадлежности."Напоминание: Зеленский назвал это вполне разумное мирное предложение "пророссийским". К сожалению, Украина никогда больше не увидит таких хороших условий", — написал Сакс.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине
Сакс: Зеленский отверг разумный план Маска по урегулированию конфликта